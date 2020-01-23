Лідери ЄС оприлюднили спільну заяву до 75-ї річниці визволення Аушвіцу

Лідери ЄС оприлюднили спільну заяву до 75-ї річниці визволення Аушвіцу

Укрінформ
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейського парламенту Девід Сассолі виступили зі спільною заявою напередодні 75 річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцим).

Про це повідомляє Європейська комісія.

«Сімдесят п’ять років тому війська союзників визволили нацистський концентраційний табір Аушвіц-Біркенау (Освенцим). Вони зупинили таким чином найжахливіший злочин в історії Європи - сплановане знищення євреїв. Шість мільйонів єврейських дітей, жінок і чоловіків були вбиті, як і мільйони інших ні в чому не винних людей, включаючи сотні тисяч ромів, які були страчені за ознакою етнічної приналежності», - йдеться у заяві.

Лідери ЄС назвали глибоко символічними заходи з ушанування жертв Голокосту, які відбуваються зараз в Ізраїлі, і висловили переконання, що пам'ять людства про трагедію Шоа має трансформуватися в слоган «Ніколи знову!» і супроводжуватися конкретними діями із протистояння сучасним проявам антисемітизму та ксенофобії.

«Голокост був європейською трагедією, поворотним пунктом нашої історії, і її наслідки увійшли в ДНК Європейського Союзу. Вшанування пам’яті жертв Шоа не є завершеним, воно є однією з основ європейських цінностей. Європа приділила гуманізму центральну увагу, захистила його верховенством права, демократією та фундаментальними правами», - наголосили європейські лідери.

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При цьому керівники ключових інституцій Євросоюзу визнали, що зараз європейська спільнота знову опинилася на перехресті. Кількість очевидців тих подій з часом скорочується, але їхні свідчення потрібні сучасним європейцям, щоб усвідомлювати – антисемітизм, який піднімає голову, є загрозою для усього, що вони цінують – для розмаїття, свободи віросповідання та висловлювань, для самої європейської ідентичності.

«Ми маємо стояти пліч-о-пліч з єврейськими спільнотами, коли вони знову почуваються під загрозою у Європі – як це відбулося останнього разу у місті Галле в Німеччині. Всі країни-члени ЄС єдині у переконанні, що будь-які форми расизму, антисемітизму та ненависті не мають місця у Європі, і ми будемо робити все, щоб боротися з ними.. Ми не можемо змінити історію, але уроки історії можуть змінити нас», - йдеться у документі.

Фото: The European Union

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