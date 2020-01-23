Лідери ЄС оприлюднили спільну заяву до 75-ї річниці визволення Аушвіцу

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейського парламенту Девід Сассолі виступили зі спільною заявою напередодні 75 річниці визволення концтабору Аушвіц-Біркенау (Освенцим).

Про це повідомляє Європейська комісія.

«Сімдесят п’ять років тому війська союзників визволили нацистський концентраційний табір Аушвіц-Біркенау (Освенцим). Вони зупинили таким чином найжахливіший злочин в історії Європи - сплановане знищення євреїв. Шість мільйонів єврейських дітей, жінок і чоловіків були вбиті, як і мільйони інших ні в чому не винних людей, включаючи сотні тисяч ромів, які були страчені за ознакою етнічної приналежності», - йдеться у заяві.

Лідери ЄС назвали глибоко символічними заходи з ушанування жертв Голокосту, які відбуваються зараз в Ізраїлі, і висловили переконання, що пам'ять людства про трагедію Шоа має трансформуватися в слоган «Ніколи знову!» і супроводжуватися конкретними діями із протистояння сучасним проявам антисемітизму та ксенофобії.

«Голокост був європейською трагедією, поворотним пунктом нашої історії, і її наслідки увійшли в ДНК Європейського Союзу. Вшанування пам’яті жертв Шоа не є завершеним, воно є однією з основ європейських цінностей. Європа приділила гуманізму центральну увагу, захистила його верховенством права, демократією та фундаментальними правами», - наголосили європейські лідери.

При цьому керівники ключових інституцій Євросоюзу визнали, що зараз європейська спільнота знову опинилася на перехресті. Кількість очевидців тих подій з часом скорочується, але їхні свідчення потрібні сучасним європейцям, щоб усвідомлювати – антисемітизм, який піднімає голову, є загрозою для усього, що вони цінують – для розмаїття, свободи віросповідання та висловлювань, для самої європейської ідентичності.

«Ми маємо стояти пліч-о-пліч з єврейськими спільнотами, коли вони знову почуваються під загрозою у Європі – як це відбулося останнього разу у місті Галле в Німеччині. Всі країни-члени ЄС єдині у переконанні, що будь-які форми расизму, антисемітизму та ненависті не мають місця у Європі, і ми будемо робити все, щоб боротися з ними.. Ми не можемо змінити історію, але уроки історії можуть змінити нас», - йдеться у документі.

Фото: The European Union