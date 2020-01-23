Третина поліції Ізраїлю охороняє Єрусалим у день форуму пам'яті Голокосту

У день проведення Всесвітнього форуму пам’яті Голокосту Єрусалим та його околиці охороняють понад 10 тисяч поліцейських.

Про це повідомляє Times of Israel.

“Понад 10 000 поліцейських - третина всієї поліції країни - будуть дислоковані по всьому Єрусалиму та на трасі, що веде до нього”, - йдеться у публікації.

Як зазначається, з 7-ї ранку в країні перекрито основну трасу з Тель-Авіва до Єрусалима у зв'язку з прибуттям до аеропорту великої кількості іноземних делегацій.

"У проміжок із 9:00 до 11:00 не приїжджати до Єрусалиму без гострої необхідності", - йдеться у рекомендації поліції.

У другій половині дня будуть перекриті для руху громадського транспорту дороги, що ведуть на захід міста - там розташовано музей і меморіальний центр Яд Вашем, де відбуватимуться заходи форуму.

Також дороги перекриватимуть ввечері в четвер, коли лідери прямуватимуть до аеропорту Бен-Гуріона біля Тель-Авіва.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Держави Ізраїль. Програмою візиту передбачено його участь у п’ятому Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту, присвяченому 75-й річниці звільнення концтабору Аушвіц, а також зустрічі з керівництвом Ізраїлю та представниками ізраїльських ділових кіл.

Водночас, як повідомив Зеленський, українська делегація поступилася своїми місцями на Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту людям, які пережили цю трагедію, через величезний інтерес до події. Однак, за словами Президента, українці братимуть участь у всіх передбачених заходах і запланованих зустрічах.

Окрім українського президента, серед запрошених на форум також віцепрезидент США Майк Пенс, спікер Палати Представників Конгресу США Ненсі Пелосі, глава РФ Володимир Путін, принц Чарльз, президент Франції Емманюель Макрон, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр та багато інших лідерів з Румунії, Італії, Австрії, Греції, Кіпру, Албанії, Хорватії, Грузії, Болгарії, Швеції, Данії, Чехії, Угорщини, Фінляндії, Боснії, Ісландії, Вірменії, Австралії, Канади та інших країн.

Фото: Joshua Davidovich / Times of Israel