Президент: Бойовики, які стріляли в українців, мають бути покарані

Президент України Володимир Зеленський вважає, що бойовики, які стріляли в українців на Донбасі, мають бути покарані.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу".

"Дивіться, найстрашніше — загинули люди, це вже покарання нам усім. І всі, хто в цьому брав участь, вони не будуть прощені. Ну, звичайно, люди, які стріляли в українців, бойовики, вони, звичайно, повинні бути покарані", - наголосив він.

Глава держави також додав, що питання покарання винних у вбивстві українських громадян на Донбасі має вирішуватися за процедурою, прийнятою у цивілізованому світі – через суд.