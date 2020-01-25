Про законопроєкт щодо дезінформації пишуть багато неправди — Бородянський

Про проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як “законопроєкт про дезінформацію”, пишуть багато неправди.

Про це міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський сказав у вечірньому ефірі телеканалу "Україна" у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви знаєте, щодо нашого проєкту закону, який ми тільки написали, за вчорашній день, наприклад, ми назбирали близько 20 неправдивих тверджень. Система пручається", - сказав Бородянський.

За його словами, законопроєкт про дезінформацію не має на меті ув'язнили "незручних" журналістів, але підвищує їхню відповідальність.

Урядовець вкотре наголосив на тому, що у проєкті закону є багато запобіжників, щоб захистити професійного журналіста, якщо він чесно виконує свої обов’язки.

Автори документу пропонують присвоєння засобам масової інформації знаку якості — так званого Індексу довіри.

Бородянський вважає, що Україна не до кінця якісно захищає свій інформаційний простір від дезінфекції, а цей законопроєкт, у разі схвалення, допоможе це робити.

Як повідомляв Укрінформ, на 28 січня призначено наступний етап публічного обговорення законопроєкту про дезінформацію.

Міністерство культури, молоді та спорту України 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інформбезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як “законопроєкт про дезінформацію”.

У МКМС наголосили, що законопроєкт покликаний забезпечити реалізацію права громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації через запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України та підвищення рівня медіаграмотності населення в умовах гібридної агресії РФ.

Фото: SLM