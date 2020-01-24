Бородянський сказав, яка відповідальність передбачена за дезінформацію

Законопроєкт про дезінформацію не передбачає ув'язнення, а кримінальна відповідальність наступає після висновку ЄСПЛ та передбачає лише суспільно-корисні роботи.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський розповів в ефірі Еспресо.TV.

"Щодо кримінальної відповідальності за дезінформацію. Вона наступає після трьох доведених судом фактів розповсюдження дезінформацією, тобто уповноважений звертається до розповсюджувача: це дезінформація. Той відповідає: я не згоден. Після цього уповноважений іде до суду і починається процес", - сказав він.

Читайте також: Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ прокоментував законопроєкт про дезінформацію

Міністр додав: у разі, якщо нарахувалось 3 таких випадки упродовж року, наступає кримінальна відповідальність.

"Вона не передбачає ув'язнення, а лише суспільно-корисні роботи. Для того, щоб суд виніс такий вирок, він зобов'язаний звернутись і отримати висновок ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини, - ред.). Ми передбачили запобіжники, щоб добросовісну людину, не можна було посадити. Нема висновку — нема вироку", - підсумував Бородянський.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту України 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інфобезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як “законопроєкт про дезінформацію”.

У міністерстві запросили до участі представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

У МКМС наголосили, що законопроєкт покликаний забезпечити реалізацію права громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації через запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України та підвищення рівня медіаграмотності населення в умовах гібридної агресії РФ.