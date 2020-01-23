Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ прокоментував законопроєкт про дезінформацію

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння з приводу кількох положень проєкту закону України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації.

Відповідна заява для преси представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ була поширена у четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я розумію необхідність боротьби з дезінформацією, особливо в умовах сучасного конфлікту в та навколо України. Але це має робитися не за рахунок свободи ЗМІ та втручання держави у контент засобів масової інформації та в організацію журналістської діяльності в країні", - заявив Дезір.

Він додав, що чинне законодавство України "вже передбачає механізми протидії суспільно небезпечній інформації".

Водночас представник ОБСЄ наголосив, що "боротьба з дезінформацією є легітимною метою".

"Але право кожного на свободу вираження поглядів, яке закріплено в Конституції України, її зобов’язаннях в рамках ОБСЄ та в рамках інших міжнародних зобов'язаннь, має повністю дотримуватися", - сказав він.

За словами Дезіра, саморегулювання, підтримка професійних стандартів журналістики та ініціатив з факт-чекінгу, незалежність ЗМІ, різноманіття джерел для розкриття неправдивої інформації, поруч з розвитком медіаграмотності є "ключовими компонентами боротьби проти маніпуляції інформацією", та є критично важливими для забезпечення доступу до достовірної інформації.

Дезір звернув увагу на те, що кілька асоціацій ЗМІ та громадських організацій з питань свободи ЗМІ, Національний союз журналістів України та Європейську федерація журналістів "різко розкритикували новий проект закону, головним чином тому, що він передбачає надмірне втручання державного регулювання та контролю у сфері ЗМІ і згубно впливає на саморегуляцію журналістів".

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ висловив готовність долучитися до обговорення з українською владою та "забезпечити правовий перегляд законопроєкту, щоб гарантувати, що це не вплине негативно на свободу ЗМІ та буде у повній відповідності до міжнародних стандартів".

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту України 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інфобезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як “законопроєкт про дезінформацію”.

У міністерстві запросили до участі представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

У МКМС наголосили, що законопроєкт покликаний забезпечити реалізацію права громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації через запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України та підвищення рівня медіаграмотності населення в умовах гібридної агресії РФ.