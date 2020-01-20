Бородянський: Проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту

Бородянський: Проєкт закону про дезінформацію потребує краш-тесту

Укрінформ
Проєкт закону про дезінформацію має ще пройти публічне обговорення.

 Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв”ю “Детектор медіа”.

“Цей законпроєкт потребує краш-тесту... І я би хотів, щоб адвокати, юристи разом зі StopFake, з вами (журналістами — ред.), з іншими організаціями, які займаються дослідженням дезінформації, і провели цю систему через краш-тест”, зазначив міністр.

Бородянський зазначив, що законопроєкт розробляли протягом двох місяців інтенсивної щоденної роботи фахових юристів. “Зараз подивимося, як цей законопроєкт буде покращуватися”, - наголосив він.

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За словами міністра, у законопроєкті є багато запобіжників, щоб захистити професійного журналіста, якщо він чесно виконує свої обов’язки.

Нагадаємо, на 28 січня призначено наступний етап публічного обговорення законопроєкту про дезінформацію.

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