МКМС оприлюднило проєкт закону про дезінформацію

Міністерство культури, молоді та спорту України запрошує до обговорення проекту закону щодо забезпечення національної інфобезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як “законопроєкт про дезінформацію”.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

“Міністерство культури, молоді та спорту України представляє порівняльну таблицю проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення національної інформаційної безпеки та права на доступ до достовірної інформації” та запрошує стейкхолдерів до участі в стратегічному діалозі, який відбудеться 28 січня 2020 році в Києві”, - йдеться у повідомленні.

В міністерстві запрошують до участі представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

А також наголошують, що “формат стратегічної сесії передбачає тривалість 7-8 годин, обмежену кількість місць та необхідність активного залучення учасника впродовж усього часу”. У зв'язку в МКМС просять з розумінням поставитись до обмеження: “лише один представник від однієї організації без можливості заміни протягом дня”.

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У МКМС додади, що законопроект покликаний забезпечити реалізацію права громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації через запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України та підвищення рівня медіаграмотності населення в умовах гібридної агресії РФ.