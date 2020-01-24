“Інформбезлад” vs свобода слова: МКМС спростує міфи про законопроєкт щодо протидії фейкам

Міністерство культури, молоді та спорту готує інформаційний кейс «Дезінформація про закон щодо протидії дезінформації», покликаний розвінчати найпоширеніші міфи та негативні оцінки напрацьованої законодавчої ініціативи.

Про це повідомив 1-й заступник міністра культури, молоді та спорту Анатолій Максимчук 24 січня під час міжнародної конференції «Саморегулювання ЗМІ vs регулювання», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Публічна дискусія щодо законопроєкту потрібна, її мета - збагатити цей текст, доопрацювати його… Уже по цьому законопроєкту з’явилося дуже багато дезінформації, тобто перекручення, маніпуляції - і ми зараз готуємо такий чудовий кейс, який називається «Дезінформація про закон щодо протидії дезінформації», оскільки насправді дуже багато в медійному середовищі зараз всього-всього, і це також підтверджує те, що треба вводити певні інструменти для того, щоби все-таки… Мені сподобався термін, який європейці почали використовувати, - «інформаційний безлад», коли у нас уже не свобода слова, а просто такий дійсно безлад. От якраз ці дискусії та певні інструменти я б хотів, щоб це були власне інструменти, які створені самим журналістським середовищем, щоб вони впорядкували цей безлад, але так, щоб це не було зазіханням на свободу слова і свободу вираження поглядів», - зазначив Максимчук.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури, молоді та спорту України 20 січня оприлюднило проєкт закону щодо забезпечення національної інфобезпеки та права на доступ до достовірної інформації, відомого як «законопроєкт про дезінформацію».

У міністерстві запросили до участі представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів.

У МКМС наголосили, що законопроєкт покликаний забезпечити реалізацію права громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації через запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України та підвищення рівня медіаграмотності населення в умовах гібридної агресії РФ.