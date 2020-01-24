У Давосі говорили, як молоде покоління змінює Україну

Молодь може змінити Україну, і вік - не головне.

На цьому наголосила депутатка та заступниця голови делегації України до Парламентської Асамблеї НАТО Соломія Бобровська під час панельної дискусії в Давосі “Молоде покоління змінює Україну: історії нової України”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Не важливо скільки вам років і звідки ви, головне, що ви готові служити країні. Головне бути відданим своїй країні й максимально докладати зусиль”, - сказала вона.

За її словами, ключ до успіху та змін – бути професіоналом. А ще завжди пам’ятати про Революцію гідності та війну.

“Я постійно думаю про те що, якщо ви хочете відчути справжнє життя, відчути компас, якщо так можна сказати... вам треба відправитись на схід, щоб зрозуміти, що таке добро, що таке зло і лише там ви зрозумієте, що таке справжнє життя, і чи ви щось можете прогавити. Навіть зараз, на цій події в Давосі, ми не приділяємо достатньої уваги питанню того, що відбувається там і в Криму. Ми говоримо про щастя, інновації, стабільність і т.д., але ми не можемо не згадувати про війну, ми не можемо ігнорувати людей, які там гинуть” , - зазначила Бобровська.

Як повідомляв Укрінформ, 21-24 січня у швейцарському Давосі проходить щорічне засідання Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).