Вже відомо, хто став заступником глави Вищої ради правосуддя
Укрінформ
Заступником голови Вищої ради правосуддя за допомогою таємного голосування обрали Олексія Маловацького.
Про це повідомляє пресслужба ВРП.
"Голова ВРП Андрій Овсієнко вніс до ВРП подання та запропонував кандидатуру члена Вищої ради правосуддя Маловацького Олексія Володимировича для обрання заступником голови Вищої ради правосуддя", - йдеться у повідомленні.
Маловацького вибрали одноголосно шляхом таємного голосування.
Нагадаємо: вища рада правосуддя за поданням очільника обирає заступника з-поміж членів ВРП строком на два роки.
Фото: hcj.gov.ua