Рада почала приймати пропозиції фракцій щодо кандидатів на посаду судді КС

Верховна Рада розпочала приймання пропозицій депутатських фракцій та груп щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"У зв’язку з поданням Комітету Верховної Ради України з питань правової політики за результатами розгляду листа Голови Конституційного Суду України від 13 січня 2020 року № 001-008-02/37 інформуємо про початок приймання пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України", - йдеться у повідомленні.

Крім того, право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду може реалізувати також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи, наголошують у ВР.

Нагадаємо: депутатська фракція, група або група позафракційних народних депутатів має подати пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду разом із заявою особи, яка хоче обійняти цю посаду та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 закону «Про Конституційний Суд України», до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду. Це має статись упродовж 30 календарних днів з дня оголошення про початок приймання пропозицій депутатських фракцій та груп.