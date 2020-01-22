Електронні сигарети стануть менш доступними для молоді — Рада готує зміни до закону

Електронні сигарети з наступного року стануть менш доступними для молоді завдяки ухваленим Верховною Радою змінам до законодавства, якими збільшено акцизний податок на рідини для електронних сигарет та заборонено їх продаж особам до 18 років.

Про це на брифінгу сказала народний депутат з фракції "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Лада Булах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Діючи в інтересах громадян та керуючись вимогами рамкової конвенції ВООЗ і нашого МОЗ, парламент прийняв кроки, які знизять цінову доступність засобів для куріння та засобів доставки нікотину в організм людини, в першу чергу дітей та молоді. 16 січня 2020 року в другому читанні прийнято законопроєкти №№ 1210 та 1209... Запроваджується акцизний податок на рідини для електронних сигарет у розмірі 3 тис. грн за 1 літр з 1 січня 2021 року... Звертаю увагу, що акцизи стосуватимуться як нікотинових рідин, так і рідин для електронних сигарет без нікотину, які так само шкодять здоров'ю курця. Вносяться зміни, відповідно до яких рідини для електронних сигарет, як нікотиновмісні, так і без нікотину, будуть заборонені до продажу особам до 18 років. Нарешті діти до 18 років не зможуть придбати електронні сигарети в будь-якому місці, де їх продають", - сказала Булах.

За її словами, у дистрибуторів, ритейлерів, виробників є рік для прогнозування своїх процесів, бізнес-планів для того, щоб увійти в нову систему оподаткування своїх засобів для куріння.

Булах наголосила, що зараз ставки оподаткування електронних сигарет в 3,5 рази нижче, ніж звичайних сигарет. Так, на 2020 рік акциз на 1 шт електронних сигарет становить 34 копійки, на одну звичайну сигарету - 1 грн 21 копійка.

Загалом, за словами Булах, через відтермінування нового оподаткування на рік Україна, окрім втрат, пов’язаних з погіршенням здоров’я громадян, втратить від 1,5 млрд грн до 1,8 млрд грн.

Як наголосив на брифінгу генеральний директор Департаменту громадського здоров'я Центру громадського здоров'я Андрій Скипальський, Україна, як сторона рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, має вжити заходи щодо швидкого реагування та регулювання цих засобів.

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"МОЗ відстоює позицію, що такі вироби мають бути чітко визначені в законодавстві, мають бути врегульовані на основі директиви ЄС 2014/40, в якій сказано, що як мінімум це обмеження по віку, обмеження по вмісту нікотину в рідинах, як мінімум це заборона використання смакових добавок в рідинах та заборона реклами електронних сигарет. Урівняння і підвищення акцизів спричинить зростання ціни, що є основною метою ст. 6 Рамкової конвенції. Зростання ціни на тютюнові вироби є найефективнішим способом зменшенням споживання тютюнових виробів, а відповідно, ефект в охороні здоров’я буде очевидним - менше вживання, більше здоров’я", - наголосив Скипальский.

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За словами учасників пресконференції, зараз в Україні близько 20% молоді та дітей мають досвід куріння, 7% з них - електронних сигарет. Причиною поширення таких продуктів стала цінова доступність а також необмежений продаж електронних засобів для нагрівання з будь якого віку.