В Україні від наслідків куріння щодня помирає 230 осіб - депутат
Про це народний депутат з фракції "Слуга народу" сказала на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Щодня в Україні йдуть з життя 230 українців, які хворіють на хвороби, спричинені вживанням тютюнових виробів. І це все покладається на бюджет держави - Україна лікує громадян безоплатно, але оплата за ці медичні послуги покладена на бюджет Міністерства охорони здоров’я. Тобто, ми з своїх гаманців сплачуємо податки, і за ці податки ми лікуємо курців від тих хвороб, які вони набувають протягом свої тютюнової залежності", - сказала Булах.
Вона зазначила, що залежність від тютюнокуріння вже вважається захворюванням, і додала, що лікарі на первинній ланці, мають консультувати людей з такою чи іншою залежністю.
"Зараз сімейний лікар отримує капітаційну ставку за кожного пацієнта, який уклав з ним декларацію. Я цікавилася, чи відшкодовує НСЗУ лікарю консультацію щодо залежностей, в тому числі і від тютюну. І виявляється так, в капітаційну ставку входить консультація щодо будь-якої залежної поведінки - що від алкоголю, що від тютюну, що він наркотичної речовини. Тому українці, які курять, можуть прийти до свого сімейного лікаря і попросити про допомогу. Сімейний лікар зобов'язаний надати практичні поради, як зменшити залежність, як вчасно і з правильним дозуванням використати медичні засоби для зменшення фізіологічної залежності, а потім додатково пацієнт може отримати психотерапевтичну допомогу", - зазначила Булах.
Також, за її словами, зараз йдуть дискусії стосовно підвищення вікового цензу для доступу до придбання тютюнових виробів та електронних сигарет. Це має зменшити кількість "дебютів" у курінні молодих людей і дітей.
"Курець, який курить, матиме змогу купити собі сигарети, молода людина, яка не курить, буде значно обмежена в можливості почати курити", - сказала Булах.