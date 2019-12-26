МОЗ пропонує заборонити законом “смачні” сигарети

Міністерство охорони здоров'я ініціює законодавче врегулювання питання вмісту в тютюнових виробах смакових домішок.

Відповідний законопроєкт «Про внесення змін до деяких Законів України щодо адаптації законодавства до вимог Директиви 2014/40/ЄС Європейського Парламенту (щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну)» схвалений урядом 24 грудня, повідомляє пресслужба МОЗ Facebook.

"МОЗ пропонує заборонити усі смакові добавки, які роблять сигарети “смачними” та заохочують неповнолітніх та молодих людей до куріння", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, до заборонених речовин належать: додатки, що мають властивості робити дим кольоровим; смако-ароматичні додатки у будь-яких компонентах, таких як фільтри, папір, пакування, капсули, або такі, що мають будь-які технічні характеристики, що дозволяють змінювати запах чи смак або інтенсивність диму; кофеїн, таурин чи інші домішки, які можуть асоціюватись з бадьорістю; вітаміни, які помилково можуть спровокувати думки щодо користі сигарет і смакові домішки у сигаретах будуть заборонені.

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Окрім цього, проєкт пропонує запровадити нові маркування для тютюнових виробів: графічні попередження про шкоду куріння європейського зразка, які займатимуть 65% площі сигаретної пачки. Буде здійснюватися постійна щорічна ротація медичних графічних попереджень.

Правила до попередження про небезпеку для здоров'я передбачається запровадити для всіх видів тютюнових виробів, електронних сигарет та заправних контейнерів (30% від загальної площі).

Передбачається, що реклама тютюнових виробів більше не буде використовувати можливі позитивні асоціації тютюну з бадьорістю, здоров'ям, силою чи молодістю. Під забороною опиняться також реклама чи натяки на меншу шкідливість, інакший смак або добавки, які зменшують негативний вплив на довкілля.

При цьому передбачається заборонити вироблення “міцних” сигарет, тобто тих, у яких показники вмісту нікотину, смоли та монооксиду вуглецю в диму однієї цигарки перевищують: нікотину - 1,0 мг, смоли - 10 мг, монооксиду вуглецю – 10 мг.