Кабмін пропонує прирівняти електронні сигарети до тютюнових

Кабінет міністрів ініціював зміни до законодавства для впорядкування обігу електронних сигарет в Україні, зокрема пропонується заборонити палити їх в громадських місцях.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"Уряд ініціював зміни до законодавства, яке впорядковує обіг електронних цигарок в Україні", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що пропонується прирівняти електронні сигарети та новітні тютюнові вироби (тютюнові вироби для електричного нагрівання) до інших тютюнових засобів. Гончарук зауважив, що уряд також ініціює заборону паління таких цигарок у громадських місцях.

Крім того, Кабмін пропонує, щоб обіг таких цигарок має регулюватися відповідно до законодавства України та поширити на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби обмеження щодо реклами.

"Здоров'я українців має бути захищеним від шкідливого впливу тютюну. Більше того, це європейська практика у сфері регулювання обігу тютюнових виробів", - переконаний Гончарук.