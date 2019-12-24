Кабмін пропонує прирівняти електронні сигарети до тютюнових

Кабмін пропонує прирівняти електронні сигарети до тютюнових

Укрінформ
Кабінет міністрів ініціював зміни до законодавства для впорядкування обігу електронних сигарет в Україні, зокрема пропонується заборонити палити їх в громадських місцях.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"Уряд ініціював зміни до законодавства, яке впорядковує обіг електронних цигарок в Україні", - йдеться у повідомленні.

Він додав, що пропонується прирівняти електронні сигарети та новітні тютюнові вироби (тютюнові вироби для електричного нагрівання) до інших тютюнових засобів. Гончарук зауважив, що уряд також ініціює заборону паління таких цигарок у громадських місцях.

Крім того, Кабмін пропонує, щоб обіг таких цигарок має регулюватися відповідно до законодавства України та поширити на електронні сигарети та новітні тютюнові вироби обмеження щодо реклами.

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"Здоров'я українців має бути захищеним від шкідливого впливу тютюну. Більше того, це європейська практика у сфері регулювання обігу тютюнових виробів", - переконаний Гончарук.

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