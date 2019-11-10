Науковці США встановили головного винуватця "епідемії вейпінгу"

"Вейпінгову хворобу", яка призвела до загибелі десятків людей у США, міг спричинити ацетат вітаміну Е, що міститься в наповнювачах для електронних сигарет.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань США.

"У легеневих захворюваннях у США, пов’язаних з електронними сигаретами, що призвели до десятків жертв, може бути винен ацетат вітаміну Е, який іноді використовується як присадка для сигарет", - зазначається в повідомленні.

За словами першого заступника директора центру доктора Енн Шучат, цей висновок фахівців став проривом у дослідженнях - хоча треба провести ще низку тестів.

"Ці нові висновки є визначальними. Ми маємо головного винуватця",- зауважила науковиця. І додала, що наповнювачі електронних сигарет можуть містити ще багато небезпечних речовин.

За даними американських учених, ацетат вітаміну Е був виявлений у 29 пацієнтів зі щонайменше десяти штатів країни, які захворіли на "вейпінгову хворобу".

Станом на початок листопада, її зафіксували у 2051 особи, які постійно користувалися електронними цигарками та супутніми пристроями. Принаймні 40 людей загинули.

Ацетат вітаміну Е використовується в деяких інших видах продуктів, таких як лосьйони та харчові добавки. Однак є велика різниця між нанесенням вітаміну Е на шкіру чи споживанням у вигляді пігулок - та вдиханням його ацетату, підкреслили в Центрі контролю та профілактики захворювань у США.

Як повідомлялося, глава американської компанії-виробника електронних сигарет Juul Labs Кевін Бернс пішов у відставку на тлі зростання кількості смертей від електронних сигарет.