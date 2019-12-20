У США підвищили вік покупки сигарет до 21 року

«Відповідно до нового закону, прийнятого Конгресом у четвер, в наступному році законний вік куріння в США зросте до 21 року», - йдеться в повідомленні.

Закон стосується покупки сигарет, електронних сигарет та інших тютюнових виробів.

Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку законопроекту ще в листопаді і, як очікується, підпише документ найближчими днями.

Читайте також: У Канаді заборонять ароматизовані електронні сигарети

Підвищення мінімального віку на покупку тютюну з 18 до 21 на загальнонаціональному рівні давно є метою активістів проти куріння і користується підтримкою уряду США. У багатьох штатах країни включаючи Каліфорнію, Техас і Нью-Йорк сигарети вже продають з 21 року.