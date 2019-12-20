У США підвищили вік покупки сигарет до 21 року
Укрінформ
Конгрес США підвищив мінімальний вік покупки тютюнових виробів до 21 року.
Про повідомляє BuzzFeed.
«Відповідно до нового закону, прийнятого Конгресом у четвер, в наступному році законний вік куріння в США зросте до 21 року», - йдеться в повідомленні.
Закон стосується покупки сигарет, електронних сигарет та інших тютюнових виробів.
Президент США Дональд Трамп заявив про підтримку законопроекту ще в листопаді і, як очікується, підпише документ найближчими днями.
Підвищення мінімального віку на покупку тютюну з 18 до 21 на загальнонаціональному рівні давно є метою активістів проти куріння і користується підтримкою уряду США. У багатьох штатах країни включаючи Каліфорнію, Техас і Нью-Йорк сигарети вже продають з 21 року.