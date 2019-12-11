У Канаді заборонять ароматизовані електронні сигарети

У канадській провінції Нова Шотландія заборонять продаж ароматизованих електронних сигарет.

Про це оголосили у міністерстві охорони здоров’я провінції.

"Уряд занепокоєний через зростання кількості молодих людей у провінції, які використовують електронні сигарети. З огляду на це, з 1 квітня 2020 року Нова Шотландія заборонить продаж ароматизованих електронних сигарет", - йдеться у поширеному міністерством пресрелізі.

Зазначається, що заборона на продаж стане лише першим кроком у боротьбі із курінням молоді. "У новому році провінція розгорне громадську освітню кампанію та ухвалить подальше законодавство щодо електронних сигарет", - заявили в уряді.

У пресрелізі зауважується, що Нова Шотландія протягом останніх 30 років суттєво зменшила кількість курців серед молоді, але цей прогрес спинився із появою на ринку електронних, особливо ароматизованих, сигарет. "Нещодавнє опитування, проведене організацією Smoke Free Nova Scotia, показало, що 95% молодих людей у Новій Шотландії, які вживають електронні цигарки, сказали, що надають перевагу ароматизованій продукції. Понад 48% сказали, що кинуть курити, якщо ароматизовані е-сигарети заборонять", - наголошується у документі.

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Зауважимо, що інші канадські провінції теж вживають кроки для зменшення споживання електронних сигарет, але Нова Шотландія першою пішла на повну заборону ароматизованої продукції.