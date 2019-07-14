В Україні хочуть прирівняти до сигарет IQOS і вейпи

Міністерство охорони здоров'я України пропонує на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет та обмежити продаж тютюну.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Міністерство охорони здоров'я України пропонує на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет та обмежити продаж тютюну. Це допоможе зберегти здоров’я українців, а також наблизить наше законодавство до європейських стандартів", - зазначила вона.

МОЗ пропонує заборонити продаж так званого жувального тютюну, "смачного” тютюну для самокруток та сигарети із характерним запахом або смаком. Крім того, на законодавчому рівні хочуть заборонити сигарети, в яких міститься понад 1 мг нікотину, 10 мг смоли та 10 мг монооксиду вуглецю, а також тютюнові вироби з вітамінами, кофеїном або добавками, що створюють враження, ніби куріння має переваги для здоров'я. Планується, що під заборону потраплять і тютюнові вироби з добавками, які роблять дим кольоровим або полегшують його вдихання та засвоєння, а також тютюнові вироби з добавками, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі. Крім того, у фільтрі, папері чи капсулах не має бути домішок, ароматів, нікотину.

Електронні сигарети пропонується прирівняти до традиційного куріння.

"Вперше на законодавчому рівні буде введено поняття електронних сигарет та інших способів споживання тютюну. Буде визначено, що і згоряння тютюну, і тління і нагрівання — це все куріння. Курити їх у приміщенні заборонено. Так само заборонено рекламувати будь-які сигарети та тютюнові вироби незалежно від способу їхнього споживання", - наголосила Супрун.

Також пропонується збільшити площу, де попереджатимуть про шкоду куріння.

Супрун зазначила, що на кожній пачці сигарет, крім напису має бути кольорове фото, яке попереджає про наслідки для здоров’я. І це попередження має займати не менше 65% площі сигаретної упаковки, і не менше 30% площі упаковки електронних сигарет чи контейнерів для заправки.

"Такі обмеження є частиною європейської практики — вони вже три роки діють у країнах ЄС. Україна також зобов’язана їх впровадити, згідно з Угодою про Асоціацію. Запропонований законопроєкт дасть змогу закрити шпарини в законодавстві, якими користуються виробники сигарет, зокрема електронних", - зауважила вона.

За її словами, щороку від хвороб, спричинених тютюновою залежністю у світі помирають 7 млн людей, 900 тисяч із них не є курцями. І хоча кількість курців в Україні останнім часом зменшується, показники досі є високими. А серцево-судинні хвороби лишаються лідером серед причин смертності українців.

Відповідний законопроєкт опубліковано для громадського обговорення. Ознайомитися з ним можна тут.