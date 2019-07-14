В Україні хочуть прирівняти до сигарет IQOS і вейпи

В Україні хочуть прирівняти до сигарет IQOS і вейпи

Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я України пропонує на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет та обмежити продаж тютюну.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Міністерство охорони здоров'я України пропонує на законодавчому рівні ввести визначення електронних сигарет та обмежити продаж тютюну. Це допоможе зберегти здоров’я українців, а також наблизить наше законодавство до європейських стандартів", - зазначила вона.

МОЗ пропонує заборонити продаж так званого жувального тютюну, "смачного” тютюну для самокруток та сигарети із характерним запахом або смаком. Крім того, на законодавчому рівні хочуть заборонити сигарети, в яких міститься понад 1 мг нікотину, 10 мг смоли та 10 мг монооксиду вуглецю, а також тютюнові вироби з вітамінами, кофеїном або добавками, що створюють враження, ніби куріння має переваги для здоров'я. Планується, що під заборону потраплять і тютюнові вироби з добавками, які роблять дим кольоровим або полегшують його вдихання та засвоєння, а також тютюнові вироби з добавками, які мають канцерогенні, мутагенні або репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі. Крім того, у фільтрі, папері чи капсулах не має бути домішок, ароматів, нікотину.

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Електронні сигарети пропонується прирівняти до традиційного куріння.

"Вперше на законодавчому рівні буде введено поняття електронних сигарет та інших способів споживання тютюну. Буде визначено, що і згоряння тютюну, і тління і нагрівання — це все куріння. Курити їх у приміщенні заборонено. Так само заборонено рекламувати будь-які сигарети та тютюнові вироби незалежно від способу їхнього споживання", - наголосила Супрун.

Також пропонується збільшити площу, де попереджатимуть про шкоду куріння.

Супрун зазначила, що на кожній пачці сигарет, крім напису має бути кольорове фото, яке попереджає про наслідки для здоров’я. І це попередження має займати не менше 65% площі сигаретної упаковки, і не менше 30% площі упаковки електронних сигарет чи контейнерів для заправки.

"Такі обмеження є частиною європейської практики — вони вже три роки діють у країнах ЄС. Україна також зобов’язана їх впровадити, згідно з Угодою про Асоціацію. Запропонований законопроєкт дасть змогу закрити шпарини в законодавстві, якими користуються виробники сигарет, зокрема електронних", - зауважила вона.

За її словами, щороку від хвороб, спричинених тютюновою залежністю у світі помирають 7 млн людей, 900 тисяч із них не є курцями. І хоча кількість курців в Україні останнім часом зменшується, показники досі є високими. А серцево-судинні хвороби лишаються лідером серед причин смертності українців.

Відповідний законопроєкт опубліковано для громадського обговорення. Ознайомитися з ним можна тут.

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