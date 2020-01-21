Мін'юст збирається продати деякі тюремні будівлі

Міністерство юстиції напрацьовує механізм для продажу існуючих будівель тюремної системи, які часто розташовані в центрі міст.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська в ефірі програми “Сніданок з 1+1”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За його словами, наразі Міністерство юстиції напрацьовує механізм, “щоб продавати існуючі будівлі тюремної системи й на ці кошти будувати щось нове”.

Малюська звернув увагу, що досить часто місця несвободи розташовані в центрі міст.

“Нам потреби бути в центрі міста особливої немає. Ми можемо продати це, а на вилучені кошти можемо будувати щось інше. І враховуючи, що в нас більше в’язниць, ніж нам поки що потрібно, істотно більше, ми можемо влаштувати розпродаж тюрем, якщо ми звичайно домовимося про механізм, щоб ці кошти не йшли в загальний фонд бюджету, а якимось чином акумулювалися, щоб частину хоча б можна було використати на поліпшення інфраструктури”, - наголосив міністр.

Він також додав, що до кінця року буде відремонтований один корпус Лук’янівського слідчого ізолятора, що в Києві.

“У нас є трохи грошей, щоб налагодити хоча б існуючу інфраструктуру, зокрема, по тому ж Лук’янівському СІЗО - до кінця року в нас буде один корпус повністю відремонтований”, - сказав Малюська.