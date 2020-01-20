Офіс генпрокурора зареєстрував 14 справ за свідченнями звільнених полонених

Офіс генерального прокурора за результатами допитів полонених, звільнених 29 грудня 2019 року, зареєстрував 14 кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє у понеділок, 20 січня, пресслужба відомства.

"Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора за результатами допитів полонених, звільнених 29 грудня 2019 року, зареєстрували 14 кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

У своїх свідченнях звільнені бранці повідомили про жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, застосування фізичного насильства з боку представників незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР" та їхніх пособників.

Зазначається, що обставини вчинення зареєстрованих злочинів та осіб, які їх скоїли, будуть встановлюватися в межах об’єднаного кримінального провадження за фактами ведення агресивної війни проти України представниками влади Російської Федерації, службовими особами ЗС РФ, членами незаконних збройних організацій "ДНР" і "ЛНР", вчинення ними жорстокого поводження з цивільним населенням і військовополоненими.

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Наразі вже встановлено 160 місць несвободи на тимчасово окупованій території Донбасу, додали у відомстві.

Здійснення досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях доручено слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України, повідомили в Офісі генпрокурора.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України організували проведення слідчих дій з особами, звільненими 29 грудня 2019 року із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами. З ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.