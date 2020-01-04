Визволений український полонений розповів про тортури у ФСБ

Журналіст і військовий експерт Юрій Бутусов оприлюднив розмову з визволеним з полону українцем про тортури у ФСБ.

Текст розмови розміщено у Facebook.

"Мене спочатку побили при затриманні - приїхав сам "міністр МВС". Били ногами, серйозно пошкодили кадик, руки, ребра. Потім передали до ФСБ - вони не соромляться про себе говорити. Мене пропустили через "конвеєр". Спочатку тебе "підвішують на тапік"- це від назви телефонного проводового апарата тА-57. До пальців, до мошонки, до вух під'єднують провід і пускають струм. Тільки не як в кіно, ніхто не вимикає, щоб запитати, що ти хочеш сказати. Б'ють струмом, доки не відключаєшся", - розповів полонений.

За його словами, після таких тортур виводять на мороз і обливають водою. Коли людина приходить до тями, її знову б'ють струмом.

"Звичайно, так можна померти на місці, біль нестерпний, здавалося, ти не витримаєш. Фсбшники за тобою стежать, у них все розраховано. І щоб ти не помер від розриву серця, лікар дбайливо перевіряє і тобі дають "коктейль" - це вода з корвалолом і нашатирний спирт. Випив, нюхнув, прийшов до тями - і знову струм", - додав утримуваний в ОРДЛО.

Він також розповів, що у його справі ФСБ пристебнула ще 14 місцевих жителів, в тому числі жінок. Вони пройшли "конвеєр" і зізналися в тому, чого не знали.

"Якщо чесно, мені дуже допомагала триматися думка, що якщо залишуся живим, зможу колись туди повернутися. Я зараз лікуватимуся. Мене не зламали. Я всіх запам'ятав", - додав полонений.

Як повідомлялося, 29 грудня під час великого обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.

Клінічна лікарня "Феофанія" прийняла 64 визволених українців.