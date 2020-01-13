Офіс генпрокурора та СБУ почали допит звільнених з полону в ОРДЛО

Офіс генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України організували проведення слідчих дій з особами, звільненими 29 грудня 2019 року із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Про це повідомляє у понеділок, 13 січня, пресслужба Офісу генпрокурора.

"Наразі допити потерпілих проводяться за місцем проходження реабілітації та лікування. Слідчі дії планується провести з усіма 76 звільненими з полону особами у якомога стислі строки без шкоди процесу їхнього фізичного та емоційного відновлення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за результатами допитів вже задокументовано чергові докази грубого порушення представниками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" норм міжнародного гуманітарного права. Зокрема, звільнені з полону свідчать про катування, застосування фізичного насильства, нелюдське поводження з полоненими, що є ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

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Процесуальні дії зі звільненими особами проводяться з метою встановлення всіх обставин перебування їх у полоні, а також установлення осіб, що вчиняли стосовно них злочини, для подальшого притягнення винних до відповідальності як на національному рівні, так і міжнародними судовими інстанціями, наголосили в Офісі генпрокурора.

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"Усіх, кому відомо про факти порушення норм міжнародного гуманітарного права, а також прав і свобод громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, просимо звертатись до Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора чи надсилати таку інформацію шляхом заповнення електронної форми звернення за посиланням", - зазначається також у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня на КПВВ "Майорське"відбувся обмін утримуваними особами. З ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.

Фото: 5.ua