Лікарі у Феофанії розповіли про стан звільнених бранців

Звільнені з ОРДЛО у рамках недільного обміну бранці пройшли основні обстеження в клінічній лікарні "Феофанія".

Про це розповіли під час брифінгу, який транслював, зокрема, 5-й канал, лікарі клінічної лікарні "Феофанія".

За їх словами, більшість пацієнтів із 64 - людей, визволених у неділю з полону РФ, залишатиметься в лікарні протягом Нового року і Різдвяних свят.

Три чверті вказаних пацієнтів потребують стоматологічної допомоги. Деякі пацієнти потребуватимуть планових операцій, але вже після дообстеження.

Практично у всіх є посттравматичний стресовий розлад і загострилися хронічні захворювання, які в них були.

Важких критично пацієнтів немає, запевнив лікар.

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За словами представника "Феофанії", сьогодні і вчора всі лікарі клінічної лікарні перебувають на посту.

Як повідомлялося, 29 грудня під час великого обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.