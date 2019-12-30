Сенцов привітав звільнених українців із поверненням додому

Олег Сенцов, український режисер і колишній політв'язень, який у вересні повернувся додому, привітав звільнених з ОРДЛО у рамках недільного обміну.

Повідомлення він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"У будь-якому разі для 76 наших бранців та їх родин це пекло закінчилося. Я щиро вітаю звільнених", - написав Сенцов.

Також він подякував усім, хто боровся за звільнення утриманих осіб і тих, хто продовжить боротися за тих, хто ще не повернувся додому.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

29 грудня під час великого обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.