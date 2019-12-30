Обмін полоненими покращить основу для мирного діалогу на Донбасі – ЗМІ

Масштабний обмін утримуваними особами, який відбувся 29 грудня, має покращити основу для діалогу щодо політичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це пише австрійська газета Der Standard.

"Цей захід (обмін утримуваними особами – ред.) має покращити базис для діалогу заради політичного врегулювання конфлікту. Хоча ситуація й залишається нестійкою та напруженою", - йдеться у статті, присвяченій обміну полоненими на Донбасі.

Автор зазначає, що домовленість щодо звільнення утримуваних осіб була досягнута три тижні тому у Парижі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом РФ Володимиром Путіним. Він вказує на те, що, попри обмін полоненими, відносини між Україною та РФ продовжують залишатися напруженими, і Росія продовжує заперечувати те, що вона підтримує "сепаратистів" на Донбасі. "Так само не сприяє зняттю напруги та міжнародно невизнана анексія Росією українського Кримського півострову п’ять років тому", - йдеться у статті.

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На переконання автора, на президента України Зеленського чекає "геркулесове завдання": "Він пообіцяв завершення конфлікту. Але він зазнає великої критики за свій план з надання особливого статусу Донбасу".

Як зазначається в статті, до заслуг Зеленського, принаймні, можна віднести "створення бази для діалогу з Москвою, яка видається більш конструктивною, ніж раніше": "Так Київ та Москва вже провели обмін у вересні десятками полонених – серед них і режисер Олег Сенцов, лауреат премії Європейського парламенту імені Сахарова, та група українських моряків, які потрапили в російський полон після інциденту біля Криму".

Також і саміт у "Нормандського форматі" (Україна, Росія, Німеччина та Франція) у Парижі "вселив обережний оптимізм, адже чотири держави підтвердили важливість Мінських домовленостей від 2015 року, які мають на меті припинення вогню та політичне мирне врегулювання", пише Der Standard.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня на КПВВ "Майорське" на Донеччині пройшов процес обміну утримуваних осіб. На підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.