У підвалах ОРДЛО залишаються ще близько 300 українців — Лутковська

Представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська нагадала, що у полоні в ОРДЛО залишаються ще близько 300 українців.

Про це під час пресконференції в аеропорту "Бориспіль" повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська, передає Укрінформ.

"У нас на сьогодні є дійсне підтвердження про близько сотні осіб, які мають документи — їх родичі показують, що слідчий ізолятор приймає передачі (для утримуваних, - ред.) І видає відповідні довідки ... Я об'єктивно розумію, що ще близько 200 осіб там знаходяться без документів ... Тому я так приблизно припускаю, що ще по 300 осіб ми будемо вести переговори", - сказала вона.

Вона заявила, що із 300 осіб, які залишаються в ув'язненні бойовиків, щонайменше 100 людей "підтверджені" і у них є документи. Ще близько 200 знаходяться в руках окупантів "без документів".

Нагадаємо: раніше глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна продовжуватиме обговорення з приводу обміну за формулою "всіх на всіх" на наступних раундах в нормандському форматі.