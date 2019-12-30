СБУ й надалі працюватиме над поверненням додому всіх полонених — Баканов

Служба безпеки України буде працювати над тим, щоб повернути всіх полонених українців, які перебувають на окупованих територіях.

Про це сказав глава СБУ Іван Баканов, передає пресслужба СБУ.

Під час зустрічі полонених в аеропорту Бориспіль у неділю, 29 грудня, Баканов сказав, що питання повернення українців є питанням захисту національних інтересів.

"Ми будемо працювати й далі - поки всі українці, які є бранцями Росії і квазіреспублік, не опиняться вдома. Служба безпеки України продовжить докладати максимум зусиль, щоб ініціатива президента Володимира Зеленського щодо звільнення всіх українських громадян була реалізована на всі 100 відсотків", - зазначив він.

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Він переконаний, що саме в таких справах і проявляється реальний захист інтересів держави.

"Україна не залишає у біді своїх співвітчизників. Дякую всім, хто був залучений до процесу обміну. У сьогоднішньому результаті – ваша велика заслуга. Знаю, яка відповідальність була покладена на ваші плечі та скільки кропіткої і непублічної роботи було зроблено", - підкреслив Іван Баканов.

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня у Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації та Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

29 грудня під час великого обміну утримуваними особами з ОРДЛО на КПВВ "Майорське" на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.