Зустріч звільнених із полону українських заручників Кремля в аеропорту "Бориспіль" пізно ввечері 28 грудня тривала майже півтори години.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 21:40 звільнені з полону українці разом із родичами зайняли кілька автобусів.

За попередньою інформацією, колишнім полоненим буде надана медична допомога, їх повезуть у лікарню «Феофанія» на обстеження.

Зустріч заручників у "Борисполі" тривала майже півтори години \ Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня в Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації й Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу «всіх на всіх», починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

29 грудня на КПВВ "Майорське" в Донецькій області пройшов процес обміну утримуваними особами. На підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо утримуваних в ОРДЛО осіб відмовилися від обміну.