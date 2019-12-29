Зустріч заручників у

Зустріч заручників у "Борисполі" тривала майже півтори години

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Укрінформ
Зустріч звільнених із полону українських заручників Кремля в аеропорту "Бориспіль" пізно ввечері 28 грудня тривала майже півтори години.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Близько 21:40 звільнені з полону українці разом із родичами зайняли кілька автобусів.

За попередньою інформацією, колишнім полоненим буде надана медична допомога, їх повезуть у лікарню «Феофанія» на обстеження.

Зустріч заручників у "Борисполі" тривала майже півтори години \ Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

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Як повідомляв Укрінформ, 9 грудня в Парижі Президент Французької Республіки, Канцлер Федеративної Республіки Німеччина, Президент Російської Федерації й Президент України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходів до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов'язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу «всіх на всіх», починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ), буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

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23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості про взаємне звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.

29 грудня на КПВВ "Майорське" в Донецькій області пройшов процес обміну утримуваними особами. На підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо утримуваних в ОРДЛО осіб відмовилися від обміну.

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