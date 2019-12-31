Звільненим з полону військовим вручили поновлені документи

Звільненим з полону українським військовослужбовцям вручили поновлені особисті документи.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Дванадцятьом звільненим з полону українським військовослужбовцям у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» вручили поновлені особисті документи, які засвідчують перебування на військовій службі у ЗСУ", - зазначається у повідомленні.

Посвідчення та військові квитки від імені керівництва Генштабу ЗСУ вручив начальник Управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) — заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ полковник Олександр Тарнавський.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами, з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців, з них 12 військовослужбовців.

Фото: пресслужба Міноборони