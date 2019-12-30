Міноборони просить ЗМІ не турбувати звільнених військових

Доступ до військовослужбовців, які звільнені з полону і наразі знаходяться на реабілітації, надано лише рідним.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Міністерство оборони просить представників ЗМІ та громадськості з розумінням поставитися до цього й не турбувати звільнених під час лікування.

"Міністерство оборони України просить представників громадськості та засобів масової інформації з розумінням поставитися до необхідності надання первинної допомоги та реабілітації звільнених з полону військовослужбовців та інформує, що наразі доступ до них надано лише родичам та медичному персоналу", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони наголосили, що лікування звільнених бійців потребує професійного підходу та спокою. Військовий шпиталь повністю забезпечений усім необхідним для професійної допомоги пацієнтам.

Керівництво військової медичної установи знаходиться в постійній комунікації з бійцями та їх родичами, забезпечуючи усі необхідні їх потреби.

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"Вкотре звертаємося до журналістів, волонтерів та небайдужих громадян поважати право на лікування та не турбувати наших героїв і медперсонал, надавши можливість професійним військовим медикам робити свою роботу", - наголосили в оборонному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня на КПВВ "Майорське" відбувся обмін утримуваними особами, з ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців, серед яких 12 військовослужбовців. Після зустрічі в аеропорту "Бориспіль" звільнених одразу відвезли на обстеження: цивільних - до клінічної лікарні "Феофанія", військових - до військового шпиталю.

9 грудня у Парижі лідери Франції, Німеччина, Росії та України на нормандському саміті, зокрема, вирішили, що сторони вживатимуть заходи до заохочення Тристоронньої контактної групи сприяти звільненню та обміну утримуваних осіб, пов’язаних з конфліктом, до кінця року на основі принципу "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених", при розумінні, що міжнародним організаціям, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) буде надано повний і безумовний допуск до всіх утримуваних осіб.

23 грудня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи досягнуто домовленості щодо взаємного звільнення утримуваних осіб до кінця року, як це передбачено підсумками саміту лідерів країн "нормандського формату" в Парижі.