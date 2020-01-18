На пробне ЗНО зареєструвалися вже понад 65 тисяч учасників

На пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися понад 65 тисяч учасників.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"За тиждень завершиться реєстрація для участі в пробному ЗНО. За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 17 січня сформовано 261.469 заявок на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Для складання тесту з української мови та літератури подано 135.862 заявки, математики – 45.398, історії України – 28.071, англійської мови – 32580", – йдеться в повідомленні.

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За даними центру, із зареєстрованих 65.890 осіб, більшість (48.816) виявили бажання складати пробне тестування із двох предметів.

3 січня в Україні розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 24 січня. Вартість пробного ЗНО коливається від 138 до 150 гривень в залежності від регіону.

Раніше повідомлялося, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання виявили бажання пройти 10,5 тисяч осіб.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.