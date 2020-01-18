На пробне ЗНО зареєструвалися вже понад 65 тисяч учасників

На пробне ЗНО зареєструвалися вже понад 65 тисяч учасників

Укрінформ
На пробне зовнішнє незалежне оцінювання зареєструвалися понад 65 тисяч учасників.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

"За тиждень завершиться реєстрація для участі в пробному ЗНО. За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 17 січня сформовано 261.469 заявок на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Для складання тесту з української мови та літератури подано 135.862 заявки, математики – 45.398, історії України – 28.071, англійської мови – 32580", – йдеться в повідомленні.

Читайте також: В Україні 15 січня стартує реєстрація на сертифікацію вчителів

За даними центру, із зареєстрованих 65.890 осіб, більшість (48.816) виявили бажання складати пробне тестування із двох предметів.

3 січня в Україні розпочалася реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 24 січня. Вартість пробного ЗНО коливається від 138 до 150 гривень в залежності від регіону.

Раніше повідомлялося, що пробне зовнішнє незалежне оцінювання виявили бажання пройти 10,5 тисяч осіб.

Читайте також: Старі сертифікати й нові “пороги”: якою буде вступна кампанія-2020

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-