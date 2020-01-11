В Україні 15 січня стартує реєстрація на сертифікацію вчителів

У середу, 15 січня розпочнеться реєстрація на цьогорічну сертифікацію вчителів початкових класів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки.

«Минулого року ми ретельно стежили за першою пілотною сертифікацією. Ми надзвичайно вдячні всім вчителям, які взяли у ній участь – без нашого спільного досвіду ми не мали би даних, які сьогодні дозволяють нам вдосконалювати сертифікацію. Зокрема, на основі першого пілоту було прийнято рішення змінити порядок етапів і встановити відсіювання після кожного з них. Крім того, цьогоріч ми збільшили ліміт кількості учасників удвічі – тепер ще більше вчителів мають можливість отримати сертифікат, а з ним – доплату в 20% до зарплатні та зарахування атестації», – зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Як і минулого року, в пілотній сертифікації-2020 можуть взяти участь лише вчителі початкових класів. Цьогоріч пройти її зможуть до 2000 педагогів.

Щоб охопити всі регіони України, МОН визначило максимальний обсяг заяв, які можуть подати вчителі від кожної з областей. Обсяг визначено на пропорційних засадах – залежно від кількості початкових класів у області.

Так, найменшу кількість заяв – 29 – можуть подати вчителі з Луганської області. Найбільшу – 140 – педагоги Дніпропетровщини.

Сертифікація-2020 відбуватимуться за новим порядком. Першим етапом буде незалежне тестування – «ЗНО для вчителів». Наступним – самооцінювання учасниками сертифікації власної педагогічної майстерності. Останнім етапом стане вивчення експертами практичного досвіду роботи учасників сертифікації.

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Одним із важливих цьогорічних відмінностей у порівнянні з пілотною сертифікацією 2019 року стане відсіювання учасників після кожного з етапів: до кожного наступного переходитимуть ті учасники, які вдало пройшли попередній. Також як і раніше, педагог може добровільно відмовитись від сертифікації на будь-якому її етапі.

Зареєструватись на сертифікацію можуть вчителі, які мають педагогічний стаж не менше 2-х років та на момент реєстрації працюють за місцем роботи та на посаді, які вказують під час реєстрації.

Подати документи можна буде до 31 січня.

Як повідомлялося, перша пілотна сертифікація вчителів початкової школи відбулась впродовж 2019 року – для її проходження зареєструвались 857 вчителів. Успішно пройшли сертифікацію 705 педагогів.

Успішне проходження сертифікації дозволяє отримувати надбавку в 20% до зарплатні й може зараховуватись як проходження чергової (позачергової) атестації. Сертифікат дійсний три роки.

Передбачається, що в майбутньому, з розвитком реформи НУШ, сертифікація замінить атестацію педагогів.