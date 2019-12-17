Старі сертифікати й нові “пороги”: якою буде вступна кампанія-2020

Набули чинності Умови вступу до закладів вищої освіти на 2020 рік.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"2020 року поріг для вступу на бюджет становитиме щонайменше 125 балів, але водночас вступники зможуть подати 5 заяв на будь-які спеціальності. Ці та інші новації передбачені Умовами прийому до закладів вищої освіти у 2020 році – відповідний наказ МОН зареєстрований у Міністерстві юстиції та набув чинності сьогодні, 17 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Так, згідно з Умовами, наступного року на бакалавра вперше прийматимуть сертифікати ЗНО 4-х років: 2017-го (крім іноземних мов), 2018-го, 2019-го та 2020-го з усіх предметів. Вступник зможе подати сертифікати в будь-якій комбінації (можна подати в одному пакеті один сертифікат 2017 року, один 2018-го та 2019 років або ж усі одного року).

Реєстрація електронних кабінетів та завантаження до них документів починатиметься 1 липня, а прийом заяв та документів – 13 липня. Закінчується подання заяв о 18:00 22 липня – для тих, хто вступає лише за сертифікатами ЗНО, та о 18:00 16 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів.

Також у 2020 році навчальні заклади мають забезпечити вступникам з особливими освітніми потребами умови для проходження іспитів.

З наступного року планується провести широкий конкурс з Державною фіскальною службою та Міністерством культури, молоді та спорту, коли бюджетні місця будуть розподілятися між вступниками з найвищими балами.

Для вступу на низку спеціальностей встановлені порогові бали. Як і торік, 150 балів ЗНО з другого та третього конкурсних предметів треба мати для вступу на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія".

Конкурсний бал на спеціальності "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини" підвищився зі 130 до 140 балів.

Як і минулого року, творчі заліки та творчі конкурси відбуватимуться перед подачею документів у виші. Це дозволить уникнути маніпулювання результатами творчих конкурсів.

Разом з тим, буде перенесено і вступні іспити для певних категорій вступників (учасники АТО, вступники із захворюваннями, які є перешкодою для складання ЗНО тощо) до початку подання заяв.

Вступникам на бакалаврат на основі молодшого спеціаліста потрібно буде обов'язково подавати сертифікат ЗНО з української мови та літератури. Крім того, для навчання за спеціальністю "Економіка" і спеціальностями галузей знань "Управління та адміністрування" і "Публічне управління та адміністрування» додатково потрібно буде подавати сертифікат ЗНО з математики (математики або історії України для вступу на контракт).

Окрім цього, у 2020 році уперше буде держзамовлення на підготовку молодших бакалаврів як на ступінь вищої освіти. Для цих вступників не діятиме поріг 125 конкурсних балів для участі у конкурсі на бюджет.

2020 року також планується розширити перелік спеціальностей, на які потрібно буде складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови за технологією ЗНО на магістратуру. Так, у 2018 році таких спеціальностей було 18, у 2019 – 32, у 2020 році складання ЄВІ передбачено для більш як 80 спеціальностей. На спеціальності "Право" та "Міжнародне право" крім цього вступники складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ триватиме з 6 травня до 18:00 3 червня. Єдиний іспит відбудеться 1 липня, а єдине фахове вступне випробування – 2 липня. Прийом заяв та документів для таких вступників почнеться 5 липня і триватиме до 22 липня. Для всіх інших вступників у магістратуру терміни подачі документів, складання іспитів та інших вступних процедур визначаються правилами прийому вишів.

Важливою новацію є те, що подача електронних заяв тепер буде доступною не тільки для вступників на базі 11-ти класів, а й для вступників у магістратуру після бакалаврату. Окрім того, можливість подачі документів через е-кабінети буде у вступників, які мають право на пільги.

Докладніше дізнатися про Умови прийому на 2020 рік можна за посиланням.