На пробне ЗНО зареєструвалися вже понад 10 тисяч осіб

З початку реєстрації на пробне незалежне зовнішнє тестування, яке розпочалося 3 січня, на пробне ЗНО зареєструвалося понад 10 тисяч 400 осіб.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

"За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 10 січня 2020 року сформовано 74 057 заявок на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. Оплачено проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання з 18 623 тестувань. Більшість (8 223 особи) виявила бажання складати тестування з двох предметів", - йдеться у повідомленні.

В УЦОЯО зазначили, що традиційно найбільше обрано тестувань з української мови і літератури – 37 435, математики – 14 020, англійської мови – 10 541, історії України – 7 034.

Найактивніше реєструються особи, які проживають у м. Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.

Зазначається, що пробне ЗНО є платною послугою для учасників та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і юридичних осіб. Вартість тестування визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти. Кожен зареєстрований може самостійно перевірити в кабінеті учасника пробного ЗНО факт надходження коштів (не раніше ніж через сім календарних днів з моменту оплати).

Реєстрація триватиме до 24 січня.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.