Рада ухвалила закон, який дозволить Укравтодору залучати додаткові кошти

Верховна Рада України в цілому ухвалила закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", згідно з яким Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у 2020 році зможе залучити додаткове фінансування на будівництво, ремонт та експлуатацію доріг.

За відповідний законопроєкт (№2661) проголосувало 337 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно із пояснювальною запискою, мета законопроєкту — забезпечення ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі України, шляхом залучення додаткового позабюджетного фінансування для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Документом вносяться відповідні зміни до пункту 3 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України щодо передбачення можливості для Укравтодору здійснювати запозичення під державні гарантії.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 році у Верховній Раді України були зареєстровані законопроєкти “Про зміни до Бюджетного кодексу України” (№2661) та “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2660), які передбачали, що у 2020 році за запозиченнями Укравтодору для фінансування дорожніх інвестиційних проєктів буде надано державні гарантії в обсязі 19,27 млрд грн. 15 січня 2020 року відбулося засідання комітету Верховної Ради України з питань бюджету, на якому було прийнято рішення рекомендувати до розгляду у сесійній залі, а також за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому законопроєкти №2660 і №2661.