У комітеті Ради підтримали проєкти, які дозволять залучити ще 19,3 мільярда на дороги

Бюджетний комітет Верховної Ради прийняв рішення рекомендувати до розгляду, а також прийняти за основу та в цілому законопроєкти, які дозволять Укравтодору у 2020 році додатково залучити 19,274 млрд гривень на будівництво, ремонт та експлуатацію доріг.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) у Facebook.

“15 січня 2020 року відбулося засідання Бюджетного комітету Верховної Ради України на якому було прийнято рішення рекомендувати до розгляду у сесійній залі, а також за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому законопроєкти № 2660 і № 2661. Вони дозволять Укравтодору додатково залучити фінансування на будівництво, ремонт та експлуатацію доріг на зовнішніх ринках”, - йдеться у повідомленні.

Законопроєкти передбачають, що у 2020 році за запозиченнями Укравтодору для фінансування дорожніх інвестиційних проєктів буде надано державні гарантії в обсязі — 19.274.083,1 тис. грн.

Як повідомляв Укрінформ, урядом затверджений перелік доріг державного значення, які будуть відновлені у 2020 році. З Дорожнього фонду буде спрямовано 31 млрд 528 млн гривень. Заплановано відновити 1345 км доріг державного значення та 3711 пог. метрів мостів.