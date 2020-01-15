Криклій назвав ділянки автодоріг, які планують відновити цьогоріч

Криклій назвав ділянки автодоріг, які планують відновити цьогоріч

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Укрінформ
Кабінет міністрів України затвердив перелік доріг державного значення, загальною довжиною 1345 км, які будуть відновлені у 2020 році.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Facebook.

“Урядом затверджений перелік доріг державного значення, які будуть відновлені у 2020 році. З Дорожнього фонду буде спрямовано 31 млрд 528 млн гривень. Заплановано відновити 1 345 км доріг державного значення та 3 711 пог. метрів мостів”, - написав Крилій.

За його словами, насамперед будуть відремонтовані найбільш зруйновані ділянки автомобільних доріг та буде продовжено будівництво і ремонт трас, роботи на яких розпочато у минулі роки, зокрема: М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка (через м. Вінницю), Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка, Н-26 Чугуїв – Мілове (через м. Старобільськ), Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, Н-11 Дніпро – Миколаїв (через м. Кривий Ріг), Н-03 Житомир – Чернівці.

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Криклій зазначив, що цього року в Україні також буде відремонтовано 4 тис. км доріг місцевого та територіального значення.

Як повідомлялося, у 2019 році в Україні було відновлено 2,4 тис. км доріг державного та місцевого значення.

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