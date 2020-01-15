Кабмін затвердив Дорожню стратегію-2020: “клаптикові ремонти” йдуть у минуле

Кабінет міністрів на своєму засіданні у середу затвердив Дорожню стратегію на 2020-й рік.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав у своєму Тelegram-каналі.

“Затвердили Дорожню стратегію на 2020-й рік. Клаптикові ремонти мають відійти у минуле. Натомість буде комплексне якісне дорожнє будівництво”, - зазначив Гончарук.

За його словами, лише на 2020-й рік у Дорожньому фонді закладено понад 66 млрд грн.

"З них на дороги 31,5 млрд грн — це бюджетні кошти. Плюс 20,5 млрд грн — кошти міжнародних організацій", - додав Гончарук.

Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд ставить перед собою амбітну мету – за рік побудувати та відремонтувати не менше 4 тисяч кілометрів доріг.