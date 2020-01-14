Безпека на дорогах: комунальники встановлюють катафоти на аварійних ділянках
Фото
Укрінформ
Столичні комунальники встановили комплекс світлоповертальних елементів у тунелі на Поштовій площі.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"Для підвищення безпеки і комфорту учасників дорожнього руху працівники комунальних служб змонтували світлоповертальні смуги, катафоти. На залізобетонних конструкціях з’явились і знаки напрямку повороту, на в’їзді у тунель – вертикальна розмітка", - йдеться у повідомленні.
Усі елементи виготовлені з використанням плівок європейського виробництва, які мають якісний світлоповертальний ефект.
Нові елементи допомагають водіям краще орієнтуватись у тунелі і зменшують аварійність ділянки.
Фото: КМДА