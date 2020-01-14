СБУ закрила понад 400 нелегальних автозаправок з початку року

Служба безпеки України з початку цього року у 9 областях України припинила діяльність 407 нелегальних автозаправок.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“У результаті перевірочних заходів з початку цього року у 9 областях було виявлено та припинено діяльність ще 407 нелегальних заправок”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, оперативники спецслужби викрили 285 нелегальних АЗС у столичному регіоні. Заправки діяли з грубим порушенням правил безпеки та без відповідних дозвільних документів. Збут пального сумнівної якості відбувався в обхід податкового законодавства.

СБУ блокувала діяльність ще понад 400 нелегальних автозаправок / Фото: СБУ

За аналогічною схемою діяли підпільні заправні комплекси на Хмельниччині. Співробітники СБУ виявили на території області 38 нелегальних заправок. За оперативною інформацією, щодня зловмисники збували до 5 тонн контрафактного бензину та тонну дизельного пального. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майно та обладнання на понад 1,5 мільйона гривень, документацію, печатки та чорнові записи, що доводять незаконну діяльності.

У південному регіоні правоохоронці закрили 52 нелегальні автозаправки: 25 – в Одеській області, 19 – у Миколаївській, 8 – на Запоріжжі. Вилучено майже 300 тонн контрафактних паливно-мастильних матеріалів на 6,5 мільйона гривень.

У центральній Україні Служба блокувала протиправну діяльність 16 АЗС. На 7 нелегальних автозаправках, що діяли в Кіровоградській області, правоохоронці виявили обладнання та контрафакт на 5 мільйонів гривень. У Вінницькій – викрито 9 нелегальних заправок. Вилучено понад 10,5 тонни скрапленого газу та 30 тонн дизпалива сумнівного походження, обладнання, чорнову бухгалтерію та комп’ютерну техніку.

Крім того у Вінниці правоохоронці блокували роботу несертифікованої нафтобази, що була розташована поряд із житловим масивом і могла становити небезпеку для місцевих жителів. Наразі контрафактне пальне вилучено, майно бази арештовано.

У районі проведення операції Об'єднаних сил правоохоронці припинили діяльність ще 16 незаконних АЗС. На технологічне обладнання та контрафактне пальне загальною вартістю 5,5 мільйона гривень накладено арешт.

За всіма фактами протиправного функціонування АЗС відкрито кілька кримінальних проваджень. Точні суми завданих державі збитків встановлюються.

Наприкінці року СБУ у межах понад 20 кримінальних проваджень припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправок у всіх регіонах України.

Правоохоронці припинили діяльність 631 нелегальної АЗС.

За інформацією пресслужби Офісу генерального прокурора, правоохоронці припинили діяльність 631 нелегальної АЗС.

Як повідомлялося, 26 грудня Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що дав доручення ДФС, правоохоронцям та органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити проблему нелегального обігу палива. А вже 28 грудня СБУ припинила діяльність майже 300 нелегальних автозаправних комплексів у всіх регіонах України.