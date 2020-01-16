У “Феофанії” залишаються 12 звільнених з полону українців

У клінічній лікарні “Феофанія” в Києві станом на ранок 16 січня залишалося на лікуванні 12 звільнених з полону українців.

Про це журналістам сказав головний лікар лікарні “Феофанія” Ігор Семенів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Із 64 осіб на сьогоднішній ранок 12... Завтра будуть виписані ще троє осіб, а решту по певних днях на наступному тижні”, - зазначив Семенів.

За його словами, четверо людей продовжать лікування у санаторії “Лісова поляна”.

Брифінг головного лікаря лікарні "Феофанія" Ігоря Семеніва / Фото: Павло Багмут. Укрінформ

“Ми практично виконали всю програму, яку планували, навіть більше, тому що ми оздоровили певних людей, які потребували операцій, провели планові операції. Всі, хто потребував цієї допомоги, вони її отримали”, - запевнив Семенів.

Нині, за його словами, лише одна людина, яка потребує ендопротезування, не отримала цієї операції, оскільки лікарня “Феофанія” не закуповує відповідні імпланти. Водночас він наголосив, що з цього приводу відпрацьовується рішення щодо подальшого лікування цього хворого в іншому закладі.

Ще очікуються результати складних обстежень стосовно однієї людини, аби виписати програму лікування і доправити її на реабілітацію, сказав головний лікар.

Він додав, що на обстеження звільнених з полону було витрачено понад 3 млн грн.

"Ми на сьогодні витратили понад 3 млн тільки на обстеження звільнених з полону, а в кошторисі ми мали 1 млн 600 тис. Це всі запаси, які ми мали, і люди здавали свої кошти для того, щоб обстежити цих людей, бо вони не мали звідки заплатити”, - сказав Семенів.

Як повідомлялося, 29 грудня 2019 року під час обміну утримуваними особами із ОРДЛО на підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців.

Клінічна лікарня "Феофанія" прийняла 64 визволених українців.