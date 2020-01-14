Президент підписав указ про лікування українців у "Феофанії"

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про забезпечення доступності для громадян медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія" Державного управління справами".

Документ оприлюднений на сайті Президента.

Відповідно до указу Кабінету міністрів та Державне управління справами мають "y тримісячний строк вжити заходів, необхідних для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики та лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею "Феофанія" Державного управління справами".

Указ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Як повідомлялося, 19 жовтня 2017 року Верховна Рада ухвалила закон "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів", який став базовим для медичної реформи.

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У червні 2019 року ексочільниця МОЗ Уляна Супрун заявила, що через Верховну Раду намагаються протягнути законопроекти, які мають вивести заклади Національної академії медичних наук України та лікарню "Феофанія" за дужки медичної реформи, знявши вимогу до них укласти договори з Національною службою здоров'я в межах Програми медичних гарантій.

У липні Супрун повідомила, що законопроєкт, за допомогою якого хотіли залишити "Феофанію" та заклади НАМНУ без доступу для всіх українців, був провалений.