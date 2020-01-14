Відеотрансляції та сайт для незрячих: ЦВК підбила підсумки 100 днів оновленого складу

Нинішній склад ЦВК протягом перших 100 днів роботи започаткував відеотрансляцію засідань, спростив подання заявок для тимчасової зміни місця голосування, запустив версію сайту для людей з порушенням зору та провів низку виборів в ОТГ.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

“Виповнилося 100 днів з моменту призначення на посади Верховною Радою України нових членів Центральної виборчої комісії та складання ними присяги. Вже можна підбивати перші підсумки. І розповідати про основні заходи, організовані Комісією протягом перших ста днів своєї діяльності”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК зазначили, що за цей час започатковано відеотрансляцію засідань комісій; затверджено Порядок тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси, який дає можливість подати заяву про таку зміну онлайн; розпочато роботу версії вебсайту комісії для людей з порушенням зору; надано пропозиції до Виборчого кодексу, більшість із яких було враховано.

Також Центрвиборчкомом 22 та 29 грудня 2019 року були проведені перші місцеві вибори в ОТГ.

Крім того, за цей період члени ЦВК провели десятки робочих зустрічей з партнерами та займалися налагодженням міжнародної співпраці.

“На цьому список не вичерпується. Вивчаємо. Працюємо. Вдосконалюємо. Йдемо далі”, - запевнили у ЦВК.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 9 вересня вніс до парламенту подання про дострокове припинення повноважень членів ЦВК.

Читайте також: ЦВК створила робочу групу щодо виборчих прав людей з інвалідністю

Верховна Рада 13 вересня ухвалила постанову "Про дострокове припинення повноважень всього складу Центральної виборчої комісії".

4 жовтня парламент призначив новий склад ЦВК. Так, новими членами Центрвиборчкому стали Оксана Боярчук (кандидатура від фракції "Слуга народу"), Юрій Буглак ("Європейська солідарність"), Олена Гатаулліна ("Слуга народу"), Андрій Гевко ("Голос"), Вікторія Глущенко ("Батьківщина), Віталій Грень ("Слуга народу"), Олег Діденко ("Слуга народу), Сергій Дубовик ("Опозиційна платформа - За життя"), Андрій Євстігнєєв ("Слуга народу"), Ірина Єфремова ("Слуга народу"), Олександра Кармаза ("Слуга народу"), Павло Любченко ("Слуга народу"), Юрій Мірошниченко ("Опозиційна платформа - За життя"), Володимир Перепелюк ("Слуга народу"), Віталій Плукар ("Слуга народу"), Сергій Постівий ("Слуга народу"), Юрій Фрицький ("Слуга народу").