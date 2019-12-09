ЦВК створила робочу групу щодо виборчих прав людей з інвалідністю

У ЦВК створили робочу групу з питань забезпечення реалізації та захисту виборчих прав людей з інвалідністю, до якої увійшли представники 12 профільних громадських організацій.

Перше засідання цієї групи відбулося у понеділок, повідомляє пресслужба ЦВК.

“Зазначена група створена відповідно до Розпорядження голови ЦВК. Її головне завдання полягає у наданні консультацій, рекомендацій та сприянні Комісії в підготовці й розробці нормативних документів, спрямованих на забезпечення та реалізацію виборчих прав людей з інвалідністю та поліпшення їх доступності, а також інших маломобільних груп населення до виборчого процесу”, - йдеться в повідомленні.

До складу комісії увійшли представники 12 профільних громадських організацій, очолив її член ЦВК Сергій Постівий.

За словами Постівого, група має сприяти ЦВК у реалізації експериментальних і пілотних проєктів, спрямованих на реалізацію виборчих прав людей з інвалідністю.

На першому засіданні учасники робочої групи обговорили регламент майбутньої діяльності та основні завдання. Також були узагальнені пропозиції щодо удосконалення й адаптації офіційних сайтів Центральної виборчої комісії та Державного реєстру виборців для їх зручного використання людьми з порушенням зору.