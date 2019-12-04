У ЦВК пояснили, хто зможе проголосувати на виборах в ОТГ 22 та 29 грудня

Участь у перших та додаткових виборах в об’єднаних територіальних громадах, призначених на 22 та 29 грудня, зможуть взяти громадяни, які мають право голосу, проживають у межах відповідного виборчого округу.

Тимчасово змінити місце голосування на цих виборах неможливо, повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

“Центральна виборча комісія звертає увагу виборців, що право голосу на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради, виборах сільського, селищного, міського голови мають громадяни України, у яких є право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та проживають в межах відповідного виборчого округу”, - ідеться в повідомленні.

У ЦВК наголосили, що тимчасова зміна місця голосування виборця без зміни його виборчої адреси на вибори депутатів сільської, селищної, міської ради, вибори сільського, селищного, міського голови не поширюється.

Зазначається, що військовослужбовці строкової служби, громадяни України, які проживають за кордоном, а також особи, визнані судом недієздатними, та громадяни України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються такими, що не належать до жодної територіальної громади та не мають права голосу на місцевих виборах.

Виборець, який на день виборів перебуває за межами населеного пункту, в якому він проживає, участі у місцевих виборах не бере, крім випадків, коли виборець включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці та отримує виборчий бюлетень для голосування по виборах, на яких він має право голосу.

Громадяни, які знаходяться у стаціонарних закладах охорони здоров'я, включаються до списків виборців на відповідній спеціальній виборчій дільниці та голосують на місцевих виборах за умови, якщо вони мають право голосу на відповідних місцевих виборах.

Виборець, включений до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, отримує виборчі бюлетені для голосування по таких виборах:

1) сільського, селищного, міського голови, старости, якщо він проживає на території відповідного села, селища, міста, а заклад, де він перебуває, розташований на території цього села, селища, міста.

2) депутатів сільської, селищної, міської ради, якщо він проживає на території відповідного села, селища, міста, а заклад, де він перебуває, розташований на території відповідного виборчого округу з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради, до якого він віднесений за своїм зареєстрованим місцем проживання.

Як повідомлялося, ЦВК призначила на 22 грудня перші вибори в 86 ОТГ (1 міській, 16 селищних, 69 сільських ОТГ) та додаткові місцеві вибори депутатів 33 сільських, селищних рад.

Крім того, на 29 грудня перші вибори у 6 ОТГ (2 міських, 1 селищній, 3 сільських ОТГ) та додаткові вибори депутатів Карпівської сільської ради Широківського району, Божедарівської селищної ради Криничанського району і Софіївської селищної ради Софіївського району Дніпропетровської області.

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