ЦВК заявляє, що ухвалений Виборчий кодекс враховує більшість її зауважень

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко вважає, що прийняття Виборчого кодексу наближає до отримання системного інструменту для проведення чесних та прозорих виборів, але вважає, що законотворчу роботу над кодексом та суміжними законодавчими актами треба продовжувати.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці ЦВК у Facebook.

"Український парламент зробив рішучий крок назустріч демократії. Відбулась визначна подія, якою, без сумніву, мають пишатися не тільки парламентарі, а й кожен із нас. Держава наблизилась до отримання системного інструменту, який сприятиме проведенню чесних та прозорих виборів", – сказав Діденко.

Голова ЦВК зауважив, що прийнята редакція враховує більшість зауважень комісії щодо структури та логічної послідовності викладених у кодексі статей. Водночас він підкреслив, що частина пропозицій, спрямованих на удосконалення виборчого процесу та впровадження інноваційних рішень, не були детально розглянуті парламентаріями.

На його думку, законотворча робота над кодексом та суміжними законодавчими актами має тривати і надалі.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 грудня ухвалила Виборчий кодекс України. За це рішення проголосували 330 народних депутатів.