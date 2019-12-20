ЦВК нагадує: опівночі закінчується агітація на виборах в ОТГ 22 грудня

Сьогодні закінчується передвиборча агітація на місцевих виборах, призначених у 86 об’єднаних територіальних громадах на 22 грудня.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія на своїй сторінці у Facebook.

“У неділю, 22 грудня, у 86 обʼєднаних територіальних громадах відбудуться перші місцеві вибори. Сьогодні, 20 грудня, о 24 годині закінчується передвиборна агітація”, - ідеться в повідомленні.

За даними ЦВК, 22 грудня у 86 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) (69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ) у 21 області України відбудуться перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів.

Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців.

Для проведення зазначених виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 1 734 територіальних одномандатних виборчих округів.

Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 536 виборчих дільницях.

“Нагадуємо, що передвиборна агітація закінчується о 24 годині останньої п'ятниці перед днем голосування, тобто сьогодні, 20 грудня 2019 року. Ведення передвиборної агітації після закінчення цього строку забороняється”, - підкреслили в ЦВК

Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на п’ятий день з дня голосування, тобто до 27 грудня 2019 року включно.

У свою чергу результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 1 січня 2020 року включно.

У вказаних виборах беруть участь 29 політичних партій, які подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах.

Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах 16 громадським організаціям.

Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міської рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міського голів 22 грудня, становить 21 млн 842,2 тис. грн.

Як відомо, протягом чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 30 червня 2019 року Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 896 об'єднаних територіальних громадах.

Відтак, після проведення виборів 22 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 982.