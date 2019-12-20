Підрозділи МВС готові до місцевих виборів - Аваков

Правоохоронці системи МВС готові до забезпечення правопорядку під час місцевих виборів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС.

«Наразі всі підрозділи МВС готові до забезпечення позачергових місцевих виборів по всіх можливих позиціях. Це менш масштабний захід (ніж президентські і парламентські вибори - ред.), проте надзвичайно важливий для впровадження реформ в Україні, децентралізації влади», - зазначив Аваков.

За словами заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, на кожній дільниці чергуватимуть 1-2 поліцейських. Загалом на забезпечення правопорядку під час виборчої кампанії планується залучити 5,5 тис. правоохоронців.

Протипожежний стан контролюватиме понад 520 працівників ДСНС.

Фацевич поінформував, що з початку передвиборчої кампанії до органів НПУ надійшло 29 повідомлень про події, пов’язані з виборчим процесом, і найбільш характерні пов’язані з порушенням проведення агітації та спробами підкупу виборців.

"З 24 години відсьогодні завершилася передвиборча агітація, з цього моменту наряди поліції повинні вживати заходів щодо недопущення агітації, а всіх, хто порушить вимоги закону, притягнуть до відповідальності. Загалом підрозділи Нацполіції готові до забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення виборів», - підсумував заступник глави Національної поліції.

Як повідомлялося, у неділю, 22 грудня, у 86 обʼєднаних територіальних громадах відбудуться перші місцеві вибори. За попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть узяти участь понад 380 тисяч виборців.